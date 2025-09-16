Margarita recibe 100 nuevos turistas rusos para potenciar su economía

La isla de Margarita, estado Nueva Esparta, recibió 100 nuevos ciudadanos rusos que llegaron en un vuelo del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A., (Conviasa), para conocer las bondades turísticas que ofrece el país.

Se pudo conocer, que hasta la fecha, esta importante acción comercial suma un total de dos mil 296 turistas rusos, en conjunto con la operación chárter entre Pegas Touristik y Hover Tours.

Vale mencionar, que el pasado 8 de septiembre, un total de 455 visitantes procedentes de Moscú, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño, como parte de la operación chárter organizada por la touroperadora rusa Pegas Touristik y su contraparte venezolana, Hover Tours.

Dicha iniciativa, que se suma a los esfuerzos del sector turístico para dinamizar la economía de la isla, se revitaliza con la llegada de estos nuevos turistas extranjeros, lo que consolida las alianzas entre la Federación de Rusia y la República Bolivariana de Venezuela.

T/VTV