Margarita recibe 455 nuevos turistas rusos de la operación chárter Moscú-Porlamar

En el día de la Virgen del Valle, patrona del Oriente venezolano, la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, recibe con los brazos abiertos a un nuevo grupo de turistas rusos, lo que consolida su posición como un destino atractivo para el mercado internacional, informó la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, en sus redes sociales.

​Un total de 455 nuevos visitantes, procedentes de Moscú, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño, como parte de la operación chárter organizada por la touroperadora rusa Pegas Touristik y su contraparte venezolana, Hover Tours, iniciativa que se suma a los esfuerzos del sector turístico para dinamizar la economía de la isla, que se ha visto revitalizada con la llegada de turistas extranjeros.

​Con este nuevo vuelo, la cifra de turistas rusos que han visitado la isla de Margarita en lo que va de año asciende a dos mil 196, que incluyen además a los que han viajado a través de la operación chárter comercializada por Venetur y la aerolínea Conviasa. La afluencia de estos visitantes demuestra la confianza de los operadores turísticos en el potencial de la isla como un destino de sol y playa de primer nivel.

​El arribo de estos turistas es una excelente noticia para el sector hotelero, de restaurantes y para los prestadores de servicios turísticos en general. Se espera que estos visitantes disfruten de las playas paradisíacas, la gastronomía local y las bellezas naturales de la isla, que contribuye a la reactivación económica de la región. La operación chárter Moscú-Porlamar se ha convertido en un pilar fundamental para la recuperación del turismo en la isla.

​La llegada de estos turistas en el día de la Virgen del Valle también tiene un significado simbólico, dado que marca un nuevo comienzo para el sector turístico de Margarita, que busca diversificar sus mercados y atraer a visitantes de distintas partes del mundo. La celebración de la patrona, que congrega a miles de feligreses, se ve complementada con la alegría de la llegada de estos visitantes que contribuirán a la economía local.

​Autoridades locales y representantes del sector turístico han manifestado su optimismo por el futuro de la isla de Margarita, y han asegurado que se seguirá el trabajo para consolidar el destino y atraer a más visitantes de distintos países.

T y F/ VTV