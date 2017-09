Margaud Godoy: Nuestro primer compromiso es que Cojedes continúe siendo un territorio de paz

La participación popular es lo que marca la diferencia en el estado Cojedes, según lo expresó la encargada de la gobernación y joven aspirante a este cargo por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Margaud Godoy, quien con gran orgullo destaca que este estado se posicionó como el segundo de mayor participación electoral el pasado 30 de julio y la Revolución está invicta.

“Con el presidente Chávez en 2012 habíamos roto ya el récord de 116 mil votos y con el presidente Nicolás Maduro con su capacidad, con su sabiduría para conducirnos por el camino de la paz logramos 140.537 votos, un número que dará mucho que decir, ameritartá mucho estudio, porque en Cojedes se viven las mismas dificultades de otros estados, no es Cojedes una excepción”, señaló.

A juicio de la candidata, la única diferencia que se puede mostrar en Cojedes es la participación del pueblo, “y es que desde el gobierno hemos venido profundizando el trabajo político, no solo el trabajo de gestión, sino una gestión politizada en la que hemos ubicado al pueblo en la primera fila y es un pueblo que sabe lo que está en riesgo”.

En entrevista realizada en la redacción del Correo del Orinoco, Margaud Godoy dijo que “todos los candidatos y candidatas de la patria tenemos la responsabilidad de hacerle conocer a nuestros pueblos lo que está en juego y qué es lo que se debate en el mes de octubre, y uno de los elementos más resaltantes tiene que ver con la consolidación de la paz”.

Comentó que el señalamiento lo hace con base en los actos violentos que protagonizó la derecha en la últimas semanas antes del 30 de julio. “Una propuesta violenta, terrorista y fascista por parte de la derecha como una acción desesperada para tomar el poder por la vía violenta”.

Considera que teniendo al presidente Nicolás Maduro en Miraflores y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) evidentemente podemos garantizar mucho, “pero la paz es fundamental garantizarla en los territorios y tenemos que tomar conciencia que tenemos que tener a hombres y mujeres revolucionarios en las gobernaciones para no multiplicar en números los escenarios que han sido territorio de la violencia como es la gobernación de los estados Lara, Miranda y en algunas alcaldías”. Refirió que el compromiso también es continuar el programa de patria que dejó objetivos claros, entre la soberanía de la patria, la independencia, de lo cual se desprende todo”.

Hay quienes han intentado desde la derecha menospreciar este objetivo, -expresó- pero si no tenemos patria no tenemos ninguna posibilidad de desarrollar las potencialidades que hay en Venezuela y luego poder abrazar los programas y las políticas que van a darles respuesta a las necesidades más sentidas del pueblo.

Comentó que siempre la Revolución ha trabajado para satisfacer las necesidades más sentidas del pueblo, solo que en los últimos años, producto de la arremetida imperial, “hemos tenido que ocuparnos también de la ofensiva política que permita que podamos defender la patria y la Revolución para darle continuidad a los programas que la Revolución ha creado para eso”.

LA REVOLUCIÓN NO HA PARADO

La joven candidata resaltó que la Revolución no ha parado y destacó que si algo hay que reconocerle al presidente Maduro es su lealtad hecha práctica. En tal sentido argumentó que “no se ha detenido la política de la Misión Vivienda Venezuela, ni la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, no hemos cerrado una escuela, ni un hospital, no hemos disminuido la inversión social, por el contrario, este año 2017 superó el 70% del presupuesto”.

Comparó nuestra realidad con lo que ocurre en otros países del mundo que han “asumido la crisis y la baja del petróleo como una razón para el despido masivo, para la suspensión de la inversión social y es lo que tiene en las calles a los viejitos, a los docentes, a la juventud porque no se visualiza esperanza para estos sectores”.

Indicó que en Venezuela, sin embargo, “estamos ratificando y resteados con las políticas sociales”, pero ahora es “necesario que nos incorporemos masivamente a la vida productiva del país”. Recordó que el comandante Chávez ya planteaba el desafío, como hacer sustentable un modelo socialista, poniéndose sobre el futuro y previendo situaciones de complejidad económica como la que estamos viviendo.

La gobernadora encargada dijo que el llamado es a incorporarnos a la producción y destacó que Cojedes tiene una potencialidad increíble no solo en la producción de alimentos, en lo cual vienen haciendo grandes esfuerzos para dinamizar la economía, incorporar al pueblo y para combatir la cultura rentista. “Esa ha sido una gran batalla emprendida y hoy podemos decir que en los últimos años hemos venido triplicando la producción en el estado”.

Citó que el año pasado superaron las 12 mil hectáreas en ambos ciclos como el cerealero y el de leguminosas, los principales indicadores de producción agroalimentaria,”sin embargo en este ciclo de cereales que se ha extendido un poco por las lluvias, ya estamos llegando a 15 mil hectáreas”. Señaló que no se conforman con esas cifras y que deben seguir trabajando, “pero son indicadores que hablan de una situación que venimos superando y de un nuevo despertar de nuestro pueblo”.

Así como en su momento -comentó- con el comandante Chávez despertamos al incorporarnos a través de la participación protagónica a las grandes batallas de la revolución en lo político, hoy puedo decir que la crisis económica que no es venezolana, que es mundial, el pueblo ha despertado y es lo que vemos en todos lados, un interés que se ha despertado por la producción, desde la producción en el hogar como es la agricultura urbana, hasta la incorporación de las organizaciones como las comunas en el plan de siembra.

POTENCIALIDADES DE COJEDES

Estima que desde Cojedes pueden seguir aportando mucho a la diversificación de la producción. Al respecto informó que el año pasado culminaron un estudio que realizaron por dos años en el que se hicieron importantes hallazgos del potencial minero en el bolivariano estado de Cojedes, minerales no metálicos “que vamos a seguir poniendo al servicio de la satisfacción de las necesidades”, aseguró.

Godoy refirió que el año pasado comenzaron con las ruedas de negocios, los intercambios y las suscripción de concesiones y convenios con empresas nacionales e internacionales para la explotación de estos minerales, “pero sobre todo, lo hemos dicho y reiterado poniendo en el centro de la negociación la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo”, reiteró.

Gracias a esas alianzas y potencialidades que comenzaron a explotar, en este primer semestre han hecho una inversión que supera los 500 millones de bolívares. Informó que hace dos semanas realizaron una segunda ronda de negocios denominada rueda de negocio de los motores productivos, “asociada ya no solamente a la minería, sino a los motores agroalimentario, industrial, de la economía comunal, forestal y turismo, que son ámbitos del desarrollo económico que no habían sido ni siquiera visibilizado, producto de la cultura petrolera”.

En Cojedes -señaló- nacieron hombres que acompañaron a nuestro libertador Simón Bolívar y se desarrollaron batallas como la de Taguani, gesta que nuestro pueblo continúa, y como a veces caemos en el error de justificar cualquier dificultad, es bueno recordar que somos el pueblo de las dificultades y ninguna de las dificultades que estamos enfrentando son lo suficientemente fuertes y poderosas para nosotros poner en riesgo la Revolución Bolivariana.

Mencionó que “con Chávez aprendimos siempre a hablar con la verdad, “no tengo una barita mágica para solucionar todos los problemas, pero lo que sí tengo como militante de la Revolución, como hija de Chávez y como soldada de Maduro, es una disposición indestructible para estar junto al pueblo en sus batallas y para con creatividad y responsabilidad poder identificar las potencialidades de nuestro pueblo, no solo en las necesidades, porque uno no puede gobernar desde la crisis, sino identificar la limitación y buscar la alternativa y es lo que hemos encontrado”.

T/ Elízabeth Pérez Madriz

F/ Luis Franco