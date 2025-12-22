María Barreto: Falta de apoyo obliga a Trump a omitir a Venezuela en su discurso

La analista María Fernanda Barreto afirmó que el presidente Donald Trump evita mencionar a Venezuela en sus alocuciones nacionales debido a que el tema carece de arraigo popular entre su base electoral del Make America Great Again (MAGA) debido a que sus seguidores lo eligieron bajo la promesa de no utilizar el dinero de los contribuyentes estadounidenses para financiar guerras extranjeras, lo cual condiciona la narrativa pública de la Casa Blanca.

En el programa A Pulso, la especialista mencionó que esta omisión busca proteger el capital político del inquilino de la Casa Blanca, mientras su administración enfoca el mensaje oficial en la economía interna y la crisis migratoria, áreas que sí generan un consenso sólido entre sus votantes.

Barreto explicó que, a pesar de este silencio mediático, existen grandes grupos de presión como el lobby sionista que impulsan ataques constantes contra la Revolución Bolivariana y también en contra del gobierno de Gustavo Petro en Colombia.

Además, la analista sostiene que figuras como Marco Rubio mantienen un discurso contrainsurgente propio de la mafia cubana en Estados Unidos para satisfacer a sus propios financistas, quienes están vinculados a liderazgos opositores de la región.

Mencionó que se produce una dualidad en la política exterior norteamericana, donde el presidente calla sobre el conflicto para no contradecir sus promesas, pero sus secretarios mantienen la hostilidad.

F/VTV