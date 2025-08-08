María C. Machado dirige ataques terroristas desde antigua embajada de EE. UU. en Caracas

La dirigente extremista, María Corina Machado, estaría oculta en la antigua sede de la embajada de Estados Unidos (EE. UU.) en Caracas, desde donde dirige planes terroristas contra Venezuela, como la frustrada operación con explosivos en Plaza Venezuela, denunciada por el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.

Cabe recordar que el también ministro para Relaciones Interiores Justicia y Paz, reiteró en la pasada rueda de prensa que detrás de este nuevo ataque contra la nación, también figuran los dirigentes de la extrema oposición venezolana, Iván Simonovis y Juan Pablo Guanipa, así como estarían implicados el gobierno de EE. UU., unidades clandestinas y ex comanditos.

Además, el ministro Cabelló recalcó que la información llegó desde el país norteamericano sobre las pretensiones de los actores vinculados a las narco bandas de los extremistas de oposición venezolana para generar hechos de violencia en Venezuela, específicamente con explosivos en instalaciones militares y policiales, estaciones de servicio público, lugares de esparcimiento, así como los ataques contra personalidades del Gobierno nacional, al igual que la oposición democrática.

T/VTV