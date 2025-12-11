María Corina desde el exilio planea atentados contra figuras del Estado en enero de 2026

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, leyó una misiva de Patricio el Maracucho donde reveló un detallado plan de desestabilización y acciones terroristas que María «La Sayo» Machado planificó articular desde su “exilio dorado”, luego de su reciente salida del país.

En la carta, “El Maracucho” advirtió que la presencia de la dirigente fuera del territorio nacional no significará un cese en sus actividades conspirativas. Otra fuente, denominada “La Pepa er’ Queso”, integrante del equipo de prensa de «La Sayo», informó que la extrema derechista aprovechará su estancia en el exterior para intensificar sus ataques dentro de la denominada Operación Fénix.

Este plan, aseguró patriota cooperante, busca reactivar células criminales remanentes con el fin de ejecutar actos terroristas y sembrar terror y miedo en la población, creando así el motivo y la escena necesarios para exigir la renuncia del presidente Nicolás Maduro.

En la misiva de Patricio El Maracucho, detalló que si las acciones militares estadounidenses no se concretan antes de finalizar el año, «La Sayo» planifica ejecutar una serie de atentados contra las instituciones y figuras clave del Estado en enero de 2026, entre las cuales la dirigente considera la detonación de explosivos el día de la instalación de la nueva Asamblea Nacional el 5 de enero, y baraja la idea de reeditar un plan de magnicidio contra el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro durante la presentación de su Memoria y Cuenta el 10 de enero.

Aún más grave, aseveró que la “Maricori” no descarta atentar contra la vida de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y comandantes de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), por lo que Cabello explicó que esta última acción busca «difundir la matriz de opinión falsa de que el chavismo está dividido y se están matando entre ellos».

El Maracucho hizo un llamado a las autoridades, en particular al Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz, a no bajar la guardia, pues, “aunque «La Sayo» dejó el pelero y abandonó a su gente, el peligro de sus planes terroristas desde el exterior se mantiene”.

Durante la emisión de su programa Con el Mazo Dando, Cabello mencionó a “Anaconda”, quien es una fuente cercana a Magallí Meda, alias «La Comadre», confirmó que «La Sayo» encargó a su confidente a declarar ante los medios en Oslo que la dirigente «no se quedaría en el exilio dorado» y que regresaría pronto a Venezuela.

En ese sentido, Cabello interpretó esta maniobra como un claro “control de daños” diseñado para calmar a sus seguidores, quienes ya se percataron de que La Sayo abandonó el país persiguiendo «sus propios intereses», repitiendo así un patrón de abandono, ya que todos saben que se fue buscando sus propios intereses, al igual que Juan Guaidó y Edmundo González.

