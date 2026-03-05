María Corina Machado pone en entredicho sus relaciones con EE.UU.

“No es Con el Mazo Dando que la pone en entredicho, sino ella misma con sus acciones”, refirió el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, con respecto a la extremista de derecha, María Corina Machado, quien lidera campañas de desprestigio contra quien se supone es su aliado, el presidente de los Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump.

“Después de destruir su relación con Donald Trump, producto de su propia soberbia y chantaje, ahora Cori no disimula su intención de destruirlo en alianza con algunos sectores demócratas”, comunicó la carta leída por Cabello. Asimismo, indicó que las autoridades de Washington conocen las cuentas de redes sociales que Machado emplea para atacar la figura de Trump.

Por otra parte, indicó que “a Cori le apretaron las orejas y le pidieron poner orden en el club de cuatro gatos de Vente Venezuela en Estados Unidos”, ya que, a pesar de no contar con más de 140 integrantes, dicha plataforma política presenta severos conflictos internos.

“Tratan de calmar las aguas porque son pocos y aun así se están intentando matar entre ellos, pero el bochorno es que fueron los mismos gringos quienes se lo hicieron saber a Cori”, extendió Cabello.

Adicionalmente, la baja cantidad de integrantes de Vente pone en duda la supuesta cifra del millón de migrantes venezolanos que viven en territorio estadounidense “según ellos”. ¿Por qué María Corina no ha hecho en Gringolandia un gran evento de masas y llena las calles de Miami con al menos 100 mil venezolanos?, cuestionó Cabello.

Las autoridades estadounidenses también solicitaron a Machado que los integrantes de Vente cesen de solicitar donaciones a congresistas y empresarios. “Son unos martilladores profesionales, unos estafadores, pues”, aseguró.

Por otra parte, en una reunión con los integrantes de Vente Venezuela, la extremista expresó sus intenciones de volver a Venezuela, pero les solicitó a los presentes que se organizaran “porque no quiere regresar sola”.

También señaló su intención de participar en supuestas elecciones, a pesar de que previamente indicó que no se podían realizar comicios sin reconocer el falso triunfo de Edmundo González Urrutia.

“Dijo que todo está negociado con Trump, lo cual es falso”, refirió Cabello sobre las supuestas nuevas elecciones. Respecto a González Urrutia, acotó que ya no se puede ocultar su delicada situación de salud.

Por último, Cabello alertó que Corina Machado “viene a sabotear y crear conflictividad con la ayuda de sus amigos narcotraficantes”, y que ahora ofrece beneficios económicos para intentar integrar nuevas personas a Vente.

