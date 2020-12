María José Pérez: “Una grave lesión marcó un antes y después en mi carrera”

La segunda fase será del viernes 4 al lunes 7 de diciembre en el Facebook del Comité Olímpico Venezolano

______________________________________________________________

Exitoso fue el primer ciclo del Congreso Internacional Virtual de Voleibol Actual VB & BVB, con la participación de 1.200 personas que interactuaron a través de la dirección en Facebook del Comité Olímpico Venezolano (COV). La segunda fase será del viernes 4 al lunes 7 de diciembre.

La oportunidad sirvió para que María José Pérez y José Carrasco compartieran sus experiencias en el mundo del voleibol con los demás participantes. Ambos jugadores de la selección nacional de Venezuela compartieron aspectos de sus trayectorias.

“Todos los entrenadores me han marcado desde las categorías menores, he aprendido de cada uno de ellos. Si debo nombrar a alguno que me ha formado como atleta debo nombrar al cubano Tomás Fernández. Maduré y supo explotar todas mis cualidades”, afirmó María José Pérez.

“Para mí, el entrenador que nos marcó, fue José David Suárez. Fue como un padre como nosotros. Nos inculcó como es el voleibol del alto nivel, como llevarnos en la vida, lástima que no pude agradecerle debidamente en vida”, contó por su parte José ‘Chema’ Carrasco, al moderador de la sesión William Ruiz.

Ambos mostraron su gusto por revisar los videos propios y del contrario para buscar mejorar en cada situación, “a veces pierdo un poco la confianza en mí y revisando mis videos o mis jugadas mentalmente, consigo la solución. A veces en cuestiones de segundo porque son acciones muy rápidas”, confesó la receptora-punta.

“Al principio de mi carrera me pegaba mucho. Ahora con mi familia, mis hijos…al final todo es un juego. La vida continúa. En los partidos siempre pienso positivo”, agregó el levantador.

La jugadora olímpica en Beijing 2008, repasó su momento más duro en el voleibol: “Me rompí el ligamento cruzado anterior, una lesión que para muchos puede significar el final de su carrera. Sí, fue muy difícil, fue un año sin jugar voleibol. Pensaba que ya era el final de la carrera. Pero no desistí, seguí trabajando, seguí enfocada. Marcó un antes y un después. Aprendí a conocerme mejor, a utilizar, por ejemplo, herramientas de visualización, a tener más confianza. Realmente te marca, pero después de pasar eso, pienso que puedo superar cualquier cosa”.

Para “Chema” perder el cupo para Río 2016 en casa. No titubeó en calificarla el exjugador con los últimos cuatro años jugando en Rumania: “El Preolímpico de 2015 en Vargas, ganando contra Argentina ese quinto set en el punto 12 y no cerrar ese juego para ir a unas olimpiadas. Clasificar a unos juegos olímpicos siempre ha sido mi meta. Cuando empecé mi carrera mi sueño era estar allí, en unos juegos. Fue muy duro. Fue prácticamente un mes pensando en ese partido. Después de cuatro años, pudimos clasificar para unas Olimpiadas. Esa fue la derrota más dura de mi carrera”.

Pérez y Carrasco repasaron varios puntos de la actualidad. El exjugador de Raision Loimu y Kokkolan Tiikerit en Finlandia, resaltó: “Viví la pandemia en Venezuela y vi que estamos muy atrasados. Aquí nos hacen prueba de covid antes de cada partido y el tapaboca es de uso obligatorio, es la nueva normalidad. Siento que el deporte en Venezuela aún no se adapta al Covid”.

«Es preocupante lo que está pasando en el voleibol nacional. En el caso del femenino, prácticamente no tenemos generación de relevo”, compartió la exjugadora de Zamalek en Egipto. “Solo pedimos que nos apoyen, que nosotros siempre con lo poco que nos dan, hacemos lo imposible”, dijo Carrasco.

“Nosotros como jugadores, podemos decir muchas cosas, pero somos atletas, al final no somos dirigentes ni entrenadores. Ya no depende de nosotros”, agregó Carrasco, “solo nos queda seguir trabajando, seguir dando el ejemplo. Hacer nuestro trabajo en la cancha”, consideró Pérez.

Precisamente antes de despedirse compartieron lo que para ellos significa ser un jugador reconocido: “Hace unos años atrás me escribió una jugadora de Finlandia. ‘No sé si te recuerdas de mí, pero yo era la que te pasaba los balones en el partido’. Y ahora es jugadora de la selección nacional de Finlandia y me dijo: ‘tú fuiste esa jugadora que me inspiró’. Y eso me hizo ver lo que puede significar los valores del juego y el poder inspirar a otros. Intenté ser la mejor versión de mi misma para seguir inspirando a otras personas”.

LAS PONENCIAS

Muy interesante fue la ponencia del entrenador mexicano Bryan Illich Ramírez: “El Desarrollo del Deportista a largo plazo. Edad y entrenabilidad en el voleibol de playa”, donde el coach sinaloense advirtió que el entrenamiento de la velocidad y la flexibilidad deben realizarse sobre la base de la edad cronológica del atleta y el desarrollo de la fuerza, resistencia y habilidades debe ser considerado según la edad biológica del jugador. Para ello, deben realizarse los concebidos estudios para determinar en cada caso, los rangos de edad pertinentes.

La entrenadora Ana Vidal, asistente técnico de la selección femenina de Islandia, presentó “Voleibol de playa en países en desarrollo. Retos para el entrenador”, donde la ex jugadora de origen español, desmenuzó los pasos y dificultades que debe superar un entrenador en países con baja desarrollo de esta disciplina. Desde las dificultades económicas de cada sociedad hasta no poder contar con un gimnasio para el desarrollo de la fuerza. Vidal, además de Islandia, ha desarrollado su trayectoria en las Islas Cooks en Nueva Zelanda. Vidal hizo hincapié también en la creatividad y empatía que debe tener el entrenador para superar las dificultades, siempre y cuando cuente con un debido diagnóstico de la situación del país y facilidades o recursos con los que cuente.

Por su parte, la entrenadora costarricense Ingrid Morales tuvo la oportunidad de entrevistar a los destacados jugadores brasileños de voleibol de playa: Benjamín Insfran y Talita Da Rocha Antunes, para asi rememorar sus experiencias como jugadores de primer nivel mundial.

“Siento que me convertí en una jugadora más completa, con mucha más fuerza, por el hecho de ser madre”, confió Talita, 53 veces campeona del circuito mundial FIVB.

“Procuro entrenar mucho. Mucho. Trato de prepararme para cada situación de juego. Porque cada contrario se prepara para ponerme en situaciones de stress. Cuanto mejor preparado estés para ese momento, mejor será la concentración para salir de él. Además de que el juego es muy rápido y muy dinámico y siempre hay que pensar en el próximo punto. Pero mientras más te prepares, más rápido tendrás una solución. No solo hay que entrenar por repetición”, explicó la jugadora con tres presencias en Juegos Olímpicos.

Benjamín Insfran acumuló 20 años de participación en etapas del mundial FIVB: “Mi persistencia, pero sobretodo la disciplina es lo que me dio un futuro en este deporte. Hay muchos jugadores con mejores condiciones, pero creo que la disciplina que aprendí en casa, por la influencia de un padre militar, fue lo que me ayudó a mantenerme tanto tiempo en activo”.

“Empecé tarde en el voleibol y prácticamente a los 30 años alcancé mi plenitud mental, que me permitió entender muchas situaciones en la práctica del voleibol. Si tienes una cabeza fuerte, una mentalidad fuerte, vas a tener más oportunidades”, aportó el tres veces campeón FIVB.

T/ Redacción CO

F/ Cortesía FVV

Caracas