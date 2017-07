Márquez está contento “por sacar 25 puntos en una carrera difícil”

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), vencedor del Gran Premio de Alemania de MotoGP y nuevo líder del mundial dijo que está contento porque ha conseguido los veinticinco puntos “en una carrera que era difícil y crítica”.

“Ya lo dije el jueves, siempre intento hablar sinceramente y dije que este era un circuito en el que tenía que arriesgar, en el que tenía que intentar sacar los 25 puntos y no ha sido un fin de semana fácil, pero siempre he tenido muy buen ritmo”, explicó Márquez.

“Antes de la carrera intuía que fuese una batalla directa con mi compañero de equipo, pero no ha sido así, ha sido con una Yamaha, con un piloto local, Jonas Folger, que al principio era una sorpresa, entre comillas, agradable, pero luego, poco a poco, iban pasando las vueltas y se convertía en un poco más en pesado”, comentó entre sonrisas el piloto de Repsol Honda.

“Esperaba que bajase el ritmo para intentar abrir distancia en las últimas cinco vueltas, pero he tenido que hacer mi vuelta rápida personal, que normalmente con neumáticos gastados no se hace, para conseguir ganar”, resaltó Márquez.

“Quería marcar un ritmo alto porque los pilotos de Yamaha y Dovizioso salían detrás y esperaba, honestamente, que cuando faltasen diez vueltas él bajaría -por Folger-, pero no bajó y entonces decidí que tenía que jugarme el final, ha sido un rival duro”, reconoció Marc Márquez de Jonas Folger.

No obstante, el piloto de Repsol Honda dijo que hubo “dos o tres vueltas en las que he respirado un poquito, porque no iba sobrado, he intentado entender dónde podía mejorar, pensando encima de la moto, porque no me apetecía llegar a la última vuelta con él”.

“Me gustan las peleas de última vuelta pero no me apetecía llegar con un piloto novato, en Alemania y piloto alemán, así que he vuelto a apretar y ahí he visto por las pantallas que estaba un poco lejos y ya me di cuenta que estaba hecho ya que cuando pierdes la referencia en este circuito cuesta mucho”, explicó Márquez.

Al ser preguntado por el campeonato, Marc Márquez afirmó que era importante “estar líder”, pero también que se volverá de las vacaciones “casi de cero”. “Por lo que mejor tener cinco puntos de ventaja, aunque soy consciente que habrá circuitos en los que suframos más, otros menos, pero lo importante es tener paciencia, intentar estar centrados ya que sabemos que habrá circuitos que tocará estar detrás de mucha gente”.