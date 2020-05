Martín Pérez cobró menos, pero lanzará con Boston

Con 29 años sería el cuatro abridor de los patirrojos

Martín Pérez asegura que se encuentra en el momento y la situación ideales en su carrera. Describe su pacto con Medias Rojas de Boston como un desafío que deseaba asumir, sin importar la remuneración, según reporta Alexander Mendoza para prensa LVBP.

“Boston y Yanquis de Nueva York son los equipos que le ponen la sazón a las Grandes Ligas, son los rivales. Es un reto. Cuando me llamó Félix (Olivo), mi agente, y me dijo que Boston estaba interesado. No dudé nunca. Siempre se lo dije a Félix, ese es el equipo”, comentó el serpentinero zurdo a Directv Radio.

“Teníamos otras opciones y las escuchamos, pero ese era el equipo del que quería formar parte, un equipo competitivo, en el que se sienta la adrenalina de los juegos llenos (en Fenway Park)”, agregó Pérez, quien cumplió 29 años el 4 de abril.

De hecho, acordó con Boston por un año y 6 millones de dólares a finales del año pasado. El contrato incluye una opción del club por $6,25 millones y una cláusula de rescisión de $500.000. El tirador de Guanare, estado Portuguesa, se había declarado agente libre en noviembre luego DE que Mellizos de Minnesota lo dejaran ir.

Se siente bien en ese equipo. Prueba de ello es cuando se reportó en Fort Myers, Florida, sede del complejo primaveral de los bostonianos, Martín notó la diferencia con respecto a sus experiencias anteriores, que se extienden por ocho años en las Grandes Ligas con los Rangers de Texas (2013-2018) y Minnesota (2019): “Cuando llegué aquí todo fue distinto. El trato de los coaches, el gerente me conocía desde que firmé (con Texas), amigo de Félix (Olivo). Me conseguí a (Christian) Vázquez, Eduardo Rodríguez, a J. D. Martínez”.mart

MÁS COMPETITIVO

“Hubo otro equipo que me ofreció una cantidad de dinero más alta y lo rechacé, porque quería estar en Boston, quería ser un jugador de Boston, y el poco tiempo que estuve en la organización y compartiendo en el clubhouse (antes de la cancelación de los entrenamientos por el coronavirus), con todo el staff y todos mis compañeros, la verdad lo gocé bastante”, agregó Pérez al show radial que conducen Hernán Rodríguez, Mariana Marval y Julio González, en Hot 94.1 FM.

Olivo, presidente de la firma OL Baseball Group LLC, que representa a varios peloteros venezolanos en Estados Unidos, confirmó que Pérez generó mucho interés entre los lanzadores disponibles durante el receso de temporada: “Sí, el mercado de Martín tanto el año pasado y este (2019) fue muy activo y dinámico. Hubo más de 12 equipos interesados en sus servicios, de hecho, White Sox, ofreció más dinero por él que los mismos Medias Rojas de Boston”.

Una vez comenzaron las negociaciones con la oficina de Boston, el proceso se desarrolló sin inconvenientes. El agente valenciano Olivo agregó: “Todo fluyó a la perfección, desde la misma primera llamada, dado que el gerente general (Brian O’Halloran) y el vicepresidente (David Beeston) de la organización son buenos conocidos míos, y (Alex) Cora, quien era el manager, antes de su separación del cargo, desarrolló una relación inmediata con Martín, que nos llevó a tomar la decisión (de firmar) con ellos”.

La motivación de Pérez también tuvo que ver con llevar su juego a una escala superior: “Me dije: ‘voy a firmar con ese equipo. Necesito que mi carrera otra vez vuelva a estar arriba, necesito tener un nivel de competitividad más allá del que he tenido en años anteriores’. Así que va a ser divertido. Es un trabajo, pero hay que divertirse también”.

Al momento de unirse a los patirrojos, Pérez ya tenía un lugar asegurado en la rotación detrás de Chris Sale, Eduardo Rodríguez y Nathan Eovaldi. Luego de la operación Tommy John a la que se sometió Sale, la presencia del recién llegado criollo cobró más importancia. Por cierto, este zurdo compartió con el hoy lesionado: “Tuve la oportunidad de sentarme con Sale y hablar sobre beisbol, hablar de la vida de nosotros. Una persona súper humilde, un tipo que ha logrado tanto, siempre enfocado, y me felicitó porque he hecho las cosas bien, con disciplina”.

Ron Roenicke, nuevo piloto del club, destacó durante los juegos de exhibición de la Liga de la Toronja, que la recta de Pérez estaba entre las 94 y 95 millas por hora.

En Boston esperan que pueda ser el lanzador que dejó balance de 7-1, con 2.95 de efectividad en los dos primeros meses de la campaña anterior con los Mellizos, antes de terminar la ronda regular con récord de 3-6 y un elevado promedio de 6.29 carreras limpias.

“Es cuestión de que pueda descubrir cómo puede volver a dónde estaba durante la primera mitad del año pasado”, comentó Roenicke al Boston Globe: «O cómo lo ayudamos con la mezcla de sus pitcheos para que vaya más allá de eso”.

PEDRO EL GRANDE

Se debe recordar que previo al cierre de los campos de entrenamientos debido a la pandemia, Pérez trabajó con el miembro del Salón de la Fama, Pedro Martínez, para realizar algunos ajustes: “Pedro es una leyenda. Un gran ser humano, tremenda persona. No es egoísta”.

“No me sentía bien con la curva, entonces trabajamos en eso. Yo estaba bien con la mecánica, pero él me decía que tenía que trabajar con mi pie de apoyo (izquierdo). Normalmente los pitchers colocamos el pie en la orilla de la tabla y no encima, para apoyarnos un poco más. Eso lo notó (Martínez) y me dijo que abriera un hueco en la orilla de la tabla y que colocara la mitad del pie en la tierra y la otra mitad en la orilla de la tabla”, explicó.

Y señalo: “En el momento en que yo levanté la pierna (derecha) y sentí la fuerza en la pierna de atrás, con la que me empujo, dije ‘aquí está la clave’, porque sentía que con ese pitcheo (curva), mi brazo tenía la misma acción, porque tenía la fuerza, me empujaba más, antes no. Antes trataba de usar todo mi cuerpo para poder acelerar el brazo. La curva comenzó a tener esa rotación rápida (spin). Fue algo de ajuste rápido, trabajamos dos días y lo agarré”.

“Ahorita me siento bien, hago mi mecánica y siento lo mismo que sentía antes cuando estuve trabajando con Pedro. Lo recuerdo constantemente. Todo lo que me dijo lo absorbí como una esponja. Todos los días le preguntaba algo y lo que me decía empecé a ponerla en práctica (…) Me dijo que la clave de los pitcheos es mantener la bola lo más posible en la mano porque buscamos más extensión, soltar adelante. Entonces se me hizo más fácil tirar strikes y colocar la bola donde yo quería. Hay que hacer las cosas simples, para que funcionen más rápido”, concluyó este abridor venezolano.

