Más de 10 mil vocerías de consejos comunales se actualizan en Venezuela

El viceministro para la Economía Comunal, Saúl Osio, informó que más de 10 mil vocerías de consejos comunales han sido actualizadas en todo el país, y que durante septiembre y octubre se continuará con las 22 mil restantes para fortalecer la participación del pueblo.

El proceso de renovación se realiza a través de comités electorales de cada consejo comunal, con la supervisión de servidores públicos del Consejo Nacional Electoral (CNE), garantizando la transparencia y validez de los comicios.

Osio destacó que los voceros forman parte también de las comunas, asegurando la gobernanza desde estos espacios.

Además, recordó la creación de la Unidad Comunal Miliciana, que conectará el Área de Defensa Integral con las Bases Populares de Defensa Integral, fortaleciendo la organización comunitaria en la defensa nacional.

