Más de 10 mil vuelos programados en EE.UU. se cancelan por tormenta invernal

Más de 10 mil vuelos en Estados Unidos (EE.UU.) programados para este domingo fueron cancelados, debido a la potente tormenta invernal que paralizó estados del este y el sur de la nación norteamericana con fuertes nevadas y hielo.

El caos aéreo se suma a las más de cuatro mil cancelaciones registradas el pasado sábado, que afectaron gravemente la movilidad en el país. El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Washington D.C., anunció que se cancelaron todos los vuelos para el domingo, lo que acentuó la frustración de los pasajeros.

A medida que la nieve, la lluvia helada y las temperaturas gélidas golpeaban los dos tercios orientales del país, el número de cortes de electricidad aumentaba, lo cual resultó en la desconexión del servicio energético para más de 850 mil clientes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó las tormentas de “históricas” y el sábado aprobó declaraciones federales de emergencia por desastre en varios estados, incluidos Carolina del Sur, Virginia, Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Indiana y Virginia Occidental.

VTV