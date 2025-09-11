Más de 100 intervenciones quirúrgicas se realizaron en Brión

Tras la ejecución del Plan Quirúrgico Nacional (PQN), desarrollado en las instalaciones del Centro de Diagnostico Integral de Higuerote, municipio Brión se atendieron unos 109 pacientes que fueron captados por las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC) y el personal de la Dirección de Salud de la Alcaldía del municipio Brión.

Cabe destacar que este plan ofrece intervenciones quirúrgicas gratuitas de baja, media y alta complejidad a la población, atendiendo a los habitantes de Brión es esta oportunidad con cirugías de hernias umbilicales, inguinales, lipomas, esterilizaciones y diferentes tipos de quistes, entre otras.

Esta iniciativa del Gobierno Bolivariano del presidente Nicolás Maduro, es respaldada por el Gobernador Elio Serrano Carpio y la Alcaldesa Olga Pacheco el cual permite beneficiar a la población garantizandole servicios de salud esenciales para así brindar soluciones quirúrgicas a diversas patologías que afectan a la población brionense.

Durante esta jornada se contó con la participación de médicos especialistas del Centro de Diagnostico Integral como del Hospital Universitario General de Higuerote «Gran Cacique Higoroto».

T/Nota de prensa