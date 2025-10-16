Más de 11 mil enfermeros participaron en el Primer Congreso Regional de Enfermería

El Ministerio del Poder Popular para la Salud celebró con éxito el Primer Congreso Regional de Enfermería (CRE), un encuentro que reunió a más de 11 mil profesionales de todo el país con el objetivo de fortalecer la formación, actualización y reconocimiento del personal de enfermería, pieza clave en la atención al pueblo venezolano.

El congreso, desarrollado de manera simultánea en los distintos estados, abordó temáticas vinculadas con la atención humanista, la prevención en salud, el trato integral a pacientes y la incorporación de nuevas tecnologías en los centros asistenciales.

Asimismo, se debatieron estrategias para el abordaje de enfermedades patológicas y no patológicas desde un enfoque científico y social.

En el estado Zulia, la jornada destacó con la participación de más de 1.800 enfermeros y enfermeras, mientras que Falcón sumó 1.300 asistentes. En Anzoátegui, alrededor de 800 profesionales compartieron experiencias en unas 30 ponencias, centradas en los retos contemporáneos de la profesión.

El espíritu formativo del CRE también se reflejó en regiones como Cojedes, con más de 700 especialistas; Miranda, con más de 560; y Barinas, con más de 500 participantes, donde se reconoció la “loable labor y vocación de servicio” de quienes garantizan la atención directa en los centros de salud del país.

Otros estados como Bolívar, Apure, La Guaira y Monagas reunieron a más de 400 enfermeros cada uno, consolidando un espacio de intercambio y crecimiento profesional. El congreso reafirmó el compromiso del Gobierno Bolivariano con la capacitación continua y la dignificación del talento humano que sustenta el sistema público de salud en Venezuela.

