Más de 160 venezolanos regresan al país desde EE. UU. a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria

Un total de 167 venezolanos regresaron este miércoles al país desde Phoenix, capital del estado de Arizona, como parte del vuelo número 88 de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

El grupo, conformado por 129 hombres, 30 mujeres, siete niños y una adolescente, arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira, donde fueron recibidos bajo el protocolo de atención integral dispuesto para estos retornos.

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz destacó que este regreso forma parte de una coordinación estratégica del Estado venezolano, orientada a garantizar un retorno seguro y digno para quienes deciden reestablecerse en su país. La iniciativa, inscrita en los principios de la Diplomacia Bolivariana de Paz, continúa ofreciendo mecanismos humanitarios para la reunificación familiar y la protección de los connacionales en el exterior.

Las autoridades recalcaron que la Revolución Bolivariana sostiene una política permanente de acompañamiento social, dentro y fuera del territorio nacional, con énfasis en la defensa de la soberanía y la integridad de sus ciudadanos. En este sentido, la Gran Misión Vuelta a la Patria se mantiene como un plan prioritario para articular el reencuentro con quienes enfrentaron condiciones adversas en otros países.

El operativo de retorno incluyó asistencia migratoria, sanitaria y social, como parte del esquema de atención integral dispuesto en cada jornada. Las instituciones involucradas subrayaron que estos esfuerzos responden al compromiso del Estado venezolano de garantizar bienestar, seguridad y protección a su población.

Con este vuelo, la Misión continúa avanzando en su propósito de ofrecer oportunidades de reinserción y acompañamiento a los venezolanos que optan por regresar al país, reafirmando la visión humanista que sustenta las políticas públicas en materia de movilidad y protección social.

T/CO