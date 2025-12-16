Más de 190 mil metros de líneas eléctricas despejó CORPOELEC en Portuguesa durante 2025

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) despejó vegetación en más de 190 mil metros de líneas de transmisión y distribución durante este año en el estado Cojedes, garantizando la continuidad del servicio eléctrico para más de 415 mil usuarios.

De acuerdo con una nota de prensa, las cuadrillas se desplegaron de manera estratégica en comunidades de los municipios Ezequiel Zamora, Tinaquillo, Tinaco, Anzoátegui, Rómulo Gallegos, Ricaurte, Lima Blanco, Pao de San Juan Bautista, Girardot y Arismendi, atendiendo de forma directa a la población llanera.

Las labores se realizaron de manera frecuente en los circuitos San Isidro, Taguanes, Centro I y II, Manantiales, Unefa, Macapo, Tinaco, Lomas del Viento, Pao Tirado Terminal, Aeropuerto, Veneiran, Apartaderos, Las Vegas, Autódromo, Manrique, Mapuey, Zona Industrial, Caño Hondo, Inos, Caribe, Hospital, Caño de Indio, Guamita, Hilandería, Souto, Hidrócentro, Lagunitas, Zambrano, Arismendi, Cojedito, Ojo de Agua, El Amparo y Camoruco, garantizando la operatividad de las redes y la prestación eficiente del servicio.

Estas maniobras forman parte de las estrategias de CORPOELEC, centradas en brindar un servicio confiable y seguro a la población venezolana, fortaleciendo la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

REDACCIÓN MAZO