La vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, informó que más de 2 mil científicos venezolanos se han formado en la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE).

Jiménez afirmó que las capacitaciones se han realizado gracias a las sólidas relaciones de cooperación con China, Rusia, Brasil y Francia.

Durante el Primer Congreso Internacional Espacial, la alta funcionaria también celebró los 18 años de la institución creada por el Gobierno Revolucionario.

Entretanto, agregó que la ciencia especial es una «agenda de desarrollo nacional» que genera capacidades esenciales para la planificación urbana, la gestión del cambio climático y la seguridad del Estado.

