Más de 20 cineastas nacionales se suman al Festival de Cine Yaracuy

La primera edición del Festival de Cine Yaracuy: Cine y Montaña avanza con amplia participación de realizadores nacionales, quienes han inscrito más de 20 obras audiovisuales en las categorías de ficción y documental. La recepción de trabajos culmina el próximo 25 de octubre, que busca consolidar el interés por visibilizar las expresiones cinematográficas vinculadas al territorio.

El evento, previsto del 21 al 23 de noviembre, contará con múltiples salas habilitadas para la proyección de cortometrajes que superen los 30 minutos de duración, así lo informó la autoridad única de cultura del estado Yaracuy, Juan Manuel Parada.

“El público podrá disfrutar de producciones que reflejan la identidad regional, con enfoques narrativos que van desde lo histórico hasta lo ambiental. La programación incluirá obras de cineastas emergentes y consolidados, en formatos que fortalecen el vínculo entre imagen y territorio”, precisó Parada.

Las inscripciones se realizan a través del perfil oficial en Instagram del Festival de Cine Yaracuy: Cine y Montaña, donde se encuentra disponible el enlace para el registro de participantes. La plataforma digital facilita el acceso a cineastas de todo el país interesados en formar parte de esta iniciativa cultural.

T y F/ VTV