Más de 20 líderes mundiales asisten al gran desfile militar de China

El presidente chino, Xi Jinping, recibió en la Plaza de Tiananmén a jefes de Estado como el mandatario ruso, Vladímir Putin; el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkián, con motivo del Desfile del Día de la Victoria de China, en conmemoración del 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y la victoria global contra el fascismo.

Al evento militar fueron invitados «amigos internacionales» que «contribuyeron al triunfo de China frente a la agresión japonesa», según Pekín.

T/Agencia