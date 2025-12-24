Más de 200 familias caraqueñas reciben viviendas dignas y propias

A través de la red social Instagram, la alcaldesa de la ciudad, Carmen Meléndez, destacó la entrega de viviendas dignas y títulos de propiedad a 216 familias que anteriormente residían en refugios temporales, como parte del cumplimiento del Plan Refugio Cero orientado por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Resaltó que esta entrega representa una transformación profunda en la vida de cientos de caraqueños y caraqueñas. “Será una Navidad distinta para estas familias, gracias a la metodología de adquisición mediante mercado secundario”, expresó.

Asimismo instó la bendición «de estos nuevos hogares, y en especial a los niños y niñas, quienes también ahora disfrutarán de sus nuevos juguetes, con amor y alegría».

Este programa prioriza la dignificación del pueblo venezolano y ha permitido que estas familias pasen de la incertidumbre del refugio a la estabilidad de un hogar propio, con seguridad jurídica y condiciones adecuadas para el desarrollo integral.

VTV / REDACCIÓN MAZO