Más de 23 heridos y 10 fallecidos tras descarrilarse un tren en España

Diez personas fallecieron y otras 25 resultaron heridas este domingo tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz, Córdoba. Fuentes de la Guardia Civil confirmaron la cifra de víctimas a agencias de comunicación tras el siniestro en la provincia española.

El accidente ocurrió cuando una unidad de la empresa Iryo, en ruta desde Málaga hacia Madrid, se salió de la vía e invadió el carril contrario, impacto que provocó la salida de los rieles de un segundo tren con destino a Huelva, explicó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

Asimismo, equipos de bomberos, personal médico y agentes del orden mantienen un amplio despliegue en la zona para atender la emergencia. De acuerdo los reportes iniciales, varios pasajeros quedaron atrapados entre los restos de los vagones siniestrados tras el impacto. Debido a la gravedad del evento, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias suspendió de inmediato la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, medida que obligó al retorno de las unidades en tránsito hacia sus puntos de origen.

Entretanto, los testimonios de los sobrevivientes describen momentos de caos y una fuerte sacudida antes de la pérdida total del suministro eléctrico. Carmen, una de las pasajeras, relató a través de las redes sociales que el tren comenzó a vibrar con intensidad diez minutos después de su salida desde Córdoba. Describe que el descarrilamiento afectó principalmente desde el coche número seis hacia el final de la formación, mientras que los ocupantes de los vagones delanteros resultaron ilesos y evacuaron de forma ordenada.

Al salir del convoy, los afectados constataron que los daños estructurales superaban las estimaciones iniciales. Los testigos señalaron que el último vagón quedó completamente destrozado y volcado sobre el terreno.

