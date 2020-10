Más de 28 millones de pacientes con Covid-19 en el mundo se han recuperado

Un total de 28.255.410 de pacientes con Covid-19 en el mundo se han recuperado del nuevo coronavirus, que hasta la fecha ha afectado a un total de 38.262.048 personas en el planeta desde que se conoció el primer caso positivo, según el reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que muestra Telesur en su portal web.

Hasta este 14 de octubre, se registran 311.109 nuevos casos, mientras que se mantienen en estado crítico un total de 69.812 pacientes en el globo, cifras que cambian constantemente conforme transcurre el tiempo.

En cuanto al número de muertes se contabilizan 1.088.444 de fallecidos a consecuencia de esta enfermedad.

Aunque el número de recuperados representa 73% del total de casos, la OMS recomienda mantener las medidas de seguridad a fin de contener el contagio.

En tal sentido aconseja mantener una distancia física de mínimo 1 metro, la limpieza de manos, uso de mascarillas cuando el distanciamiento físico no es posible, toser y estornudar lejos de los demás, evitar multitudes y mantener las ventanas y puertas abiertas cuando no pueda reunirse con amigos y familiares afuera.

