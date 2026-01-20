Más de 3 mil 400 efectivos de la FANB y de los Cuerpos de Seguridad se desplegaron en el Zulia

Más de 3 mil 400 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de los distintos Cuerpos de Seguridad Ciudadana se desplegaron en el estado Zulia para garantizar la seguridad y la paz, así lo informó el gobernador de esta entidad, Luis Caldera.

En este sentido, en declaraciones ofrecidas a Venezolana de Televisión, Caldera indicó que este despliegue se lleva a adelante en los 23 municipios del Zulia. Además, indicó que en ese estado se encuentran activos 303 cuadrantes de paz.Por su parte, el comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Occidental, Pedro González, indicó que este despligue abarcará también los estados Falcón y Lara, para impactar en 55 municipios.

«Este despliegue es para seguir garantizando el orden, para seguir garantizando la paz y consolidar a nuestro pueblo para que siga avanzando, porque a Venezuela nada ni nadie lo detiene», señaló el alto oficial castrense.

REDACCIÓN MAZO