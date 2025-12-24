Más de 3 millones de extranjeros visitaron Venezuela durante 2025

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que durante el año 2025 el país recibió 3 millones 443 mil 963 visitantes internacionales, quienes participaron en actividades sociales, económicas y turísticas. El dato fue ofrecido en el marco del Balance de los Motores Productivos de la nación.

Maduro destacó la participación de Venezuela en 17 ferias internacionales de turismo, lo que, según afirmó, demuestra la fortaleza del sector frente a las campañas de descrédito contra el país.

El mandatario resaltó además la importancia de las rutas de turismo social comunitario, que permiten a los visitantes conocer zonas populares de Caracas como el 23 de Enero, San Agustín o Lídice. «Allí se disfruta de la mejor gastronomía, música y atención, en un ambiente seguro y alegre», señaló.

Por su parte, la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, informó que la coordinación con la Cancillería y el Ministerio de Transporte ha sido fundamental para abrir nuevas rutas aéreas y fortalecer el turismo receptivo.

En cuanto al turismo interno, Gómez indicó que más de 12 millones 273 mil venezolanos se movilizaron hacia destinos como el Oriente, el Llano, playas y montañas. El sector registró un crecimiento del 44%, con un impacto significativo en el Producto Interno Bruto. «Este avance refleja la confianza en la diversidad de destinos que ofrece Venezuela», afirmó.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial