Más de 300 medios activan «Radiotom» para la primera Consulta Popular Nacional del 2026

Este domingo 8 de marzo, más de 300 medios alternativos, tanto públicos como privados, se unen en una iniciativa única denominada «Radiotom», diseñada para informar sobre el desarrollo de la Primera Consulta Popular Nacional 2026. Este despliegue comunicacional busca ofrecer un seguimiento minuto a minuto de la jornada electoral, garantizando que la ciudadanía tenga acceso a información actualizada y veraz en tiempo real.

La transmisión especial, que abarcará 12 horas continuas desde las 8:00 am hasta las 8:00 pm, permite que los ciudadanos sigan de cerca el desarrollo de la consulta y se mantengan informados sobre los acontecimientos más relevantes. Esta red de medios alternativos se ha preparado para ofrecer una cobertura exhaustiva, destacando la importancia de la participación ciudadana en este proceso democrático.

La iniciativa responde a la necesidad de contar con un canal de información accesible y diversificado, que refleje las distintas voces y perspectivas de la sociedad venezolana. Además, busca garantizar la visibilidad del proceso electoral en todo el país, permitiendo que cada ciudadano pueda sentirse parte activa de esta consulta.

El «Radiotom» no solo servirá como un medio de información, sino que también fomentará la interacción y el diálogo entre los ciudadanos, promoviendo un ambiente de participación y compromiso cívico. Con esta acción, se espera que la Primera Consulta Popular Nacional 2026 sea un evento que fortalezca la democracia y la transparencia en el país.

Se invita a todos a sintonizar y ser parte de este momento histórico, donde la voz del pueblo se hará escuchar a través de una amplia red de medios comprometidos con la verdad y la información.

F/YVKE