Más de 300 venezolanos repatriados desde Estados Unidos regresan al país

Este viernes 5 de septiembre, más de 305 connacionales arribaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en un vuelo de la Gran Misión Vuelta a la Patria. Entre ellos se encontraban tres niños, quienes fueron recibidos por familiares tras su regreso.

Los venezolanos expresaron su agradecimiento al Gobierno Bolivariano por facilitar su retorno, destacando la emoción de reencontrarse con sus seres queridos tras situaciones difíciles vividas en el extranjero.

A su llegada, las autoridades brindaron asistencia médico-psicosocial a todos los repatriados, asegurando apoyo integral a través de los organismos de seguridad ciudadana y reforzando el acompañamiento a las familias durante el proceso de reintegración.

T/CO