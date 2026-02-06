Más de 310 connacionales arribaron a Venezuela a través de la Misión Vuelta a la Patria

Este viernes 6 febrero 2026, arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar el vuelo 108 de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

‎

‎A través de su canal de Telegram, la Misión detalló que este nuevo vuelo trajo 311 connacionales provenientes de Phoenix, Arizona EEUU.

‎

‎Este número esta compuesto por 10 niños, niñas y adolescentes, 262 hombres y 39 mujeres.

‎

‎»Fueron recibidos siguiendo todos los protocolos necesarios para asegurar un feliz reencuentro en nuestra nación», agregó.

