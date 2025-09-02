Más de 350 pescadores se movilizan en el Lago de Maracaibo en defensa de la paz

Más de 350 de pescadores y pescadoras del estado Zulia participan en la Asamblea Antiimperialista que se realiza en el Lago de Maracaibo, con la finalidad de ratificar su compromiso con la defensa de la soberanía nacional ante las recientes amenazas militares del imperio norteamericano.

Reinado Herrera, representante del ministerio del Poder Popular para Pesca y Acuicultura en el Zulia, destacó que más de 16 mil pescadores y pescadoras de las costas y ríos de Venezuela se han alistado de manera voluntaria a la Milicia Bolivariana.

En declaraciones para Venezolana de Televisión (VTV), Herrera aseveró que el gremio pescador seguirá movilizándose en defensa de la Patria.

Por su parte, el pescador Sigfrido Ortega recordó que hace 202 años, el 24 de julio de 1823, se libró la Batalla del Lago de Maracaibo. En ese sentido, manifestó que, así como los ancestros lucharon por la independencia de Venezuela, hoy los pescadores y pescadoras reafirman su compromiso por mantener la soberanía de la Patria.

Por su parte, la pescadora María Díaz, afirmó que el sector de pescadores defiende con firmeza su Patria. “Venezuela no es una amenaza, es un país de esperanza, merecemos respeto», agregó.

REDACCIÓN MAZO