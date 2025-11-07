Más de 36 mil proyectos postulados para la Cuarta Consulta Popular Nacional 2025

Luego de las asambleas realizadas el pasado fin de semana en todo el territorio nacional, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó que un total 36 mil 577 de proyectos han sido postulados en todos el país para las próximas consultas populares, lo que muestra el nivel de «democracia directa, participativa y de verdad que tiene Venezuela».

En el mismo orden de ideas, el Jefe de Estado ha indicado que estas propuestas han sido muy bien planteadas, estructuradas y aprobadas por los vecinos y vecinas de la comunidad en las asambleas de base que se efectuaron en los 5 mil 336 Circuitos Comunales, lo que arroja un resultado del 100% de participación.

«Hay que producir para invertir y crecer por la Patria, porque lo más hermoso de esta etapa es que estamos construyendo nuestro modelo, que no es copia de nadie, sino creación original de nuestro pueblo guerrero», enfatizó el Presidente Maduro.

Además de ello, el Líder revolucionario precisó que los hombres y mujeres de a pie son los que han permitido que en Venezuela resucite la soberanía popular y la democracia como ideal colectivo de justicia social; y al mismo tiempo, destacó que la Nación venezolana se apoya a los productores nacionales.

Aunado a ello, ha resaltado que el país también cuenta con un modelo militar original, un concepto de Defensa Integral venezolano y una doctrina militar bolivariana y caribeña, lo que afianza el Sistema Territorial de Defensa Integral de la Nación.

Por su parte, uno de los voceros de la Comuna Rural Turística Parque Caiza, indicó que en la comunidad participaron 62 habitantes aproximadamente y se escogieron los 7 proyectos solicitados; entre ellos, para la producción agrícola, y compra de una desmalezadora para el menor desgaste del productor y mayor rendimiento en la fabricación.

Por tanto, el Mandatario venezolano recordó la idea del Comandante Chávez sobre la construcción de un modelo civilizatorio, ya que en el presente, está surgiendo una nueva civilización humana desde el ideal de Bolívar, Ezequiel Zamora, Simón Rodríguez y desde las manos, el alma y el pensamiento puro del pueblo de base.

T y F/Prensa Presidencial