En el Centro de Convenciones de la Base Aérea de La Carlota se desarrolla el Encuentro Empresarial Rusia-Venezuela, un espacio de cooperación que reúne a más de 370 empresas de ambos países y a diversas autoridades nacionales.

El evento, encabezado por la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, busca promover el intercambio comercial y la consolidación de alianzas en más de nueve sectores estratégicos.

Durante su intervención, Rodríguez agradeció el compromiso de los equipos de trabajo de ambas naciones y destacó los esfuerzos para concretar proyectos conjuntos que impulsen el desarrollo productivo.

El encuentro incluye ruedas de negocios en áreas como finanzas, banca y seguros, además de agricultura, tecnología e inteligencia artificial, con el objetivo de fortalecer la cooperación económica bilateral.

Esta actividad se enmarca en la reciente firma de la ley de ratificación del Tratado de Asociación Estratégica Rusia-Venezuela, instrumento que reafirma los lazos de cooperación, hermandad y soberanía compartida entre ambos países.

De acuerdo con las autoridades, espacios como este permiten afianzar las propuestas y acuerdos estratégicos que han caracterizado las relaciones entre la Federación de Rusia y la República Bolivariana de Venezuela, consolidando su alianza como socios clave en el ámbito económico y tecnológico.

T/CO