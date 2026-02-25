Más de 4 mil efectivos militares han sido atendidos mediante el Plan de Vacunación para el control de la fiebre de amarilla

Desde el Palacio de Miraflores, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó un pase televisivo al Complejo Militar de Fuerte Tiuna, donde dio inicio al Plan de Inmunización para el control de la fiebre amarilla en el Hospital Militar «Dr. Vicente Salias Sanoja», en su primera fase.

Durante el desarrollo de la actividad, la viceministra de Salud Integral, GB Rosalbina Hurtado Ruiz, informó que desde el pasado sábado se dio inicio a esta jornada, en la que se han atendido a 4 mil 732 efectivos militares; destacando al mismo tiempo, que «se ha logrado un gran avance en las Zonas Estratégicas de Defensa Integral (ZODI), Capital, Aragua, Lara y Barinas».

En la misma línea, la GB Hurtado Ruiz subrayó que este miércoles 25 de febrero se inició el proceso de inmunización en la ZODI-Capital, porque «se está abordando a los efectos militares que tienen disponibilidad de estar por todo el territorio nacional y atendiendo a los diferentes estados de Venezuela».

Esta jornada se proyecta en su cuarto pilar, la «Transformación Social»; que constituye la edificación de una sociedad equitativa y justa, a través del fortalecimiento del individuo y la comunidad. Además, el robustecimiento del Motor Farmacéutico.

Durante esta jornada se hizo énfasis en la importancia de llevar a cabo una fase intensiva de vacunación a la población, principalmente en aquellas zonas de riesgos donde exista algún caso de esta enfermedad, como en: Aragua, Lara, Barinas y Guárico; y al Componente Militar debido a su desplazamiento continuo en todo el territorio nacional.

Vale acotar, que el Gobierno Bolivariano garantiza a través de los planes de salud la inmunización gratuita; en vista del brote regional de fiebre amarilla que actualmente está impactando a los hermanos pueblos de Colombia, Bolivia, Brasil, y ahora a Venezuela. Esta actividad se realizó en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Salud y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a través de la Dirección General de Salud de la FANB (DIGESALUD).

Prensa Presidencial