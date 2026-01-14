Más de 400 ciudadanos excarcelados: Venezuela promueve la paz y convivencia

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció este martes que más de 400 ciudadanos han sido excarcelados desde 2024 como parte de los esfuerzos del Gobierno Bolivariano para impulsar la convivencia pacífica en el país. Rodríguez enfatizó que esta medida no responde a presiones externas, sino que se lleva a cabo a través del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz.

«Desde el 23 de diciembre de 2024, hemos excarcelado a más de 400 personas. Le dejo a su disposición la lista, diputado Luis Florido, si desea revisarla», indicó Rodríguez, subrayando que esta acción continuará independientemente de cualquier cuestionamiento. «No se trata de ‘presos políticos’, sino de ciudadanos que cometieron faltas contra la ley y la Constitución», aclaró, mencionando que algunos de ellos habían solicitado agresiones militares contra el país o promovido la desunión.

El presidente de la AN también criticó las cifras proporcionadas por organizaciones como Foro Penal, tildándolas de imprecisas y denunciando prácticas poco éticas en su gestión de liberaciones. «Foro Penal cobra a las personas por tramitar el tema de liberaciones. Esa es una forma mezquina de manejar la situación de los privados de libertad», afirmó.

El pasado 8 de enero, el Gobierno nacional llevó a cabo una nueva excarcelación de ciudadanos venezolanos y extranjeros que estaban bajo custodia. Rodríguez explicó que esta decisión es parte de un esfuerzo inquebrantable por consolidar la paz en la República y fomentar la convivencia entre todos los sectores de la sociedad, sin distinción de ideologías políticas, económicas, religiosas o sociales.

En el contexto actual, marcado por el ataque militar de Estados Unidos y el secuestro de la pareja presidencial, Rodríguez destacó que esta medida busca contribuir a la unión nacional. «Considere este gesto del Gobierno Bolivariano como un aporte a la búsqueda de la paz, fundamental para que nuestra República continúe su camino hacia la prosperidad», concluyó.

F/YVKE