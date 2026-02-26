Más de 400 Proyectos Productivos han sido aprobados para la juventud venezolana

En el Gran Encuentro con la Juventud Venezolana, realizado este jueves en el Teatro Teresa Carreño, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer parte de los 400 Proyectos Productivos que han sido aprobados para los jóvenes del país.

Las iniciativas productivas presentadas han permitido a los jóvenes venezolanos forjar su propio futuro, además de ofrecerle herramientas y formación para participar activamente en el desarrollo productivo de Venezuela.

Durante un recorrido por cada una de las áreas de acción, los jóvenes le expresaron a la Mandataria Nacional Encargada su deseo de emprender; así como también manifestaron la necesidad de capacitarse.

En este escenario, Rodríguez destacó que el Ejecutivo Nacional ha hecho un «llamado a un nuevo modelo económico donde la juventud tiene que tener un papel protagónico».

De la misma manera, la Presidenta Encargada precisó que este nuevo modelo económico debe estar enlazado con la economía comunal y con la economía del emprendimiento. «Todos juntos hemos aprendido en medio del bloqueo criminal contra Venezuela que si todos sumamos voluntades desde la industria hasta la economía del emprendimiento, todos podemos sumar para derrotarlo y vencer. Este es el camino», puntualizó en apoyo a la juventud venezolana.

