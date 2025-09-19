Más de 400 voluntarios dispondrá la Alcaldía de Brión para la Jornada de Saneamiento de las Playas

En un esfuerzo conjunto por la preservación ambiental, la Alcaldía del municipio Brión se prepara para conmemorar el Día Mundial de las Playas, con un despliegue de más de 400 voluntarios que se encargarán del saneamiento de las costas.

El Instituto Municipal de Turismo de Brión lideró una reunión para organizar la jornada, donde se asignaron responsables del gobierno municipal para cada una de las 15 playas priorizadas, en las que destacan: Playa Los Totumos, Puerto Francés, Chirimena, Cuchivano, Concha Acústica, Carenero, Playita I y II, Buche, San Francisquito y Valle Seco. Como parte del compromiso ecológico del municipio, también se incluyó al río de Birongo en esta actividad.

La jornada, que se enmarca con la Sexta Transformación (7T): La Transformación Ecológica, busca fomentar la conciencia sobre la necesidad de preservar los espacios naturales y el desarrollo sostenible. Este evento se desarrollará como parte del día mundial de las Playas, cuyo origen se remonta a 1986.

En el estado Miranda, la jornada es organizada por la Fundación para la Defensa de la Naturaleza (Fudena), junto a la Fundación Ecológica Brión (Ecobrión), con la participación de voluntarios, organizaciones públicas y privadas dedicadas a la conservación.

Organismos de seguridad garantizan un despliegue ordenado

En paralelo, se realizó una mesa de seguridad liderada por el C/G Francisco Blanco, Secretario de Seguridad Ciudadana del municipio Brión, con el objetivo de coordinar el despliegue de más de 200 funcionarios de los distintos Organismos de Seguridad Ciudadana en los 15 puntos estratégicos. Esta acción, orientada por la alcaldesa Olga Pacheco, para garantizar un entorno seguro y ordenado para la realización de las actividades.

T y F/Alcaldía de Brion