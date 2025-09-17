Más de 434 representantes de los sectores estratégicos del país se pronunciaron a favor de la defensa de Venezuela

Caracas fue escenario de un encuentro nacional que reunió a 434 representantes de los sectores más influyentes del país, quienes alzaron su voz en respaldo a la soberanía venezolana.

La instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, liderada por el presidente Nicolás Maduro, se desarrolló en un contexto marcado por las agresiones externas.

Durante el acto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la creación de mesas de trabajo dentro del consejo, con el objetivo de abordar las distintas problemáticas derivadas de las sanciones y presiones internacionales. Según Rodríguez, este espacio busca articular respuestas concretas desde todos los sectores del país.

El gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez, intervino en nombre de los partidos de oposición. En su discurso, expresó que las políticas de intervención extranjera y sanciones no han contribuido al bienestar de los pueblos, sino que han generado efectos negativos.

Galíndez reafirmó su compromiso con la vía democrática y pacífica, defendiendo el voto como herramienta de transformación. “Rechazamos cualquier forma de injerencia que limite nuestra capacidad de decidir como nación. En Cojedes creemos en el diálogo, el respeto mutuo y la participación ciudadana como pilares de nuestra democracia”, expresó.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial