Más de 45 mil jóvenes del sector salud inician taller sobre la «fiebre amarilla» en la Universidad de Ciencias de la Salud «Hugo Chávez Frías»

El presidente del Instituto Venezolano de los seguros Sociales (IVSS), Carlos Alvarado, anunció que este miércoles está arrancando un taller teórico-práctico de formación, dirigido a médicos, docentes y estudiantes de medicina de la Universidad de Ciencias de la Salud «Hugo Chávez Frías».

Asimismo, Alvarado notificó que más de 45 mil jóvenes están iniciando con esta capacitación, que contempla un componente teórico sobre todo lo relacionado a la fiebre amarilla. Entre los puntos destacados: ¿Cómo se transmite, ¿Cómo se previene, ¿Cómo se aborda desde la comunidad y Cómo es la técnica de vacunación?.

Por este motivo, el presidente del IVSS hizo un llamado a la juventud estudiantil de la salud, a incorporarse de manera masiva al proceso y barrido de vacunación en las zonas priorizadas de los estados (Aragua, Lara, Barinas y Guárico).

Además, indicó que a este proceso de capacitación también puede unirse la comunidad organizada, los comités de salud en cada una de las Áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC), y de esta manera avanzar en la prevención de esta enfermedad y su vacunación.

Prensa Presidencial