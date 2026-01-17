Más de 463 apartamentos impactados de Ciudad Tiuna serán rehabilitados por el Gobierno

Desde el urbanismo “Carlos Raúl Villanueva”, en Ciudad Tiuna, en la capital del país, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó las obras de restauración en los más de 463 apartamentos afectados por el ataque militar del pasado 3 de enero.

Asimismo, indicó que Ciudad Tiuna fue uno de los complejos habitacionales con mayores daños tras la incursión de la madrugada del 3-E. Ante esta situación, se activó un plan de abordaje que ya suma avances significativos.

En este sentido, Rodríguez destacó que la continuidad de este trabajo estará a cargo de la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y el ministro del Poder Popular de Obras Públicas, Juan José Ramírez.

De igual manera, es importante destacar que los habitantes de este urbanismo han recibido atención psicológica, despliegues de alimentación con todos los programas del Gobierno Bolivariano, mercados a cielo abierto, bodegas móviles y atención integral que incluye el área de salud.

Vale destacar que en materia social el Gobierno nacional, bajo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro, ha destinado más del 70 % del presupuesto del país en obras y programas sociales, a fin de ofrecerle al pueblo una mejor calidad de vida.

VTV