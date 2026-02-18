Más de 5 mil circuitos comunales fueron el epicentro de la fiesta carnestolenda

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó que los 5 mil 336 circuitos comunales del país fueron epicentro de la temporada carnestolenda, como muestra de la organización existente y fortaleza que ha desarrollado las comunas y consejos comunales.

Al mismo tiempo, la Mandataria Encargada señaló que, en la ciudad de Caracas, los circuitos comunales, las comunas y los consejos comunales contaron con actividades recreativas comunitarias, como parte del Plan «Reír Carnaval Viva Venezuela 2026».

El gobernador del estado Miranda, Elio Serrano, subrayó en relación al Plan que estuvieron activos con actividades y de manera permanente en los 468 circuitos comunales y los 21 municipios de la entidad mirandina; como en las playas de Barlovento, en la que se presentó una afluencia importante de temporadistas.

Por su parte, la ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello, resaltó en cuanto a la afluencia de turistas en el Eje Costero venezolano, que alrededor de 4 millones de turistas se trasladaron a este eje, para disfrutar en familia de las actividades recreativas, llenas de alegría y en un ambiente de paz.

Durante la actividad también se acentuó que en cada uno de los estados del país se vio la presencia de emprendedores, atención a los usuarios, así como actividades comunitarias y voluntarios de recreación del Plan «Reír Carnaval Viva Venezuela 2026», quienes masificaron el entrenamiento deportivo y el sano esparcimiento durante el asueto nacional.

Prensa Presidencial