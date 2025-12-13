Más de 5 mil comunas se capacitan en Salas de Autogobierno para consolidar el Poder Popular

Con el propósito de avanzar en la consolidación del Estado Comunal y la democracia directa, la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, junto a más de 5 mil comunas conectadas en videoconferencia, inició el ciclo de talleres de capacitación para las Salas de Autogobierno.

Como lo instruyó el jefe de Estado, Nicolás Maduro, en el marco de las 7 Líneas Estratégicas para 2026, desde la Comuna Fabricio Vive, ubicada en la parroquia Sucre de Caracas, se dio inicio a esta etapa de formación que representa un importante paso en la transición al Estado Comunal.

“¿Cuál es el objetivo estratégico? La transición al Estado Comunal. Es la hora del Estado Comunal. No es postergable. No es que vamos a pensar si lo hacemos dentro de una década. No. Es la hora del poder comunal. Para garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Venezuela”, recalcó.

Recordó que la organización del Estado Comunal es fundamental para que la revolución sea invulnerable, por eso invitó a la incorporación de todos y todas en esta capacitación.

“En este proceso donde todos tenemos que estar alineados en un solo carril. ¿Cuál es el carril? Defender a Venezuela. Frente a los ladrones, defender a Venezuela. Frente a quienes quieren socavar la integridad territorial de Venezuela”, afirmó Rodríguez.

Además, explicó que se trata de un “proceso de formación profunda”, donde la Universidad de las Comunas debe ir al encuentro del pueblo organizado. “Es una hora impostergable. Y por eso hemos dicho, es la hora de los y las valientes. Aquí nadie se puede quedar atrás en la defensa de la patria”, expresó la Vicepresidenta

También destacó que deben acelerarse todos los procesos con este mismo sentimiento de unión nacional, que ha permitido la recuperación de la economía en medio de un brutal bloqueo económico».

Fuente: Nota de Prensa