Más de 6.400 personas han solicitado beneficio de la Ley de Amnistía, informa Jorge Arreaza

El presidente de la comisión especial de la Asamblea Nacional para el desarrollo e implementación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Jorge Arreaza, informó este miércoles 25 de febrero que, tras la aprobación del instrumento legal la semana pasada, se han recibido 6.487 solicitudes de ciudadanos que aspiran acogerse al beneficio.

De acuerdo con el balance ofrecido, 3.365 solicitudes fueron tramitadas a través del Ministerio Público, 2.971 por medio de la Defensa Pública, 127 mediante defensa privada y 24 a través de otros sujetos facultados para gestionar el procedimiento.

Arreaza detalló que hasta el momento se han otorgado 185 libertades a personas que permanecían privadas de libertad, así como 3.266 libertades plenas a ciudadanos que se encontraban bajo medidas cautelares, entre ellas régimen de presentación y arresto domiciliario.

Asimismo, indicó que 3.011 solicitudes se mantienen actualmente en fase de revisión para determinar si encuadran dentro de los 13 supuestos contemplados en la normativa, relacionados con hechos de violencia incluidos en el alcance de la ley.

Las declaraciones fueron ofrecidas al término de una reunión entre la comisión especial y el Programa para la Paz y la Convivencia, coordinado por el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas. Ambas instancias acordaron articular esfuerzos para acelerar el estudio de los casos y elevar propuestas a los órganos de justicia competentes.

T/CO