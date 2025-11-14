Más de 8 mil centros serán habilitados para la cuarta Consulta Popular de este 23Nov

Para votar por más de 36 mil proyectos populares previamente debatidos en las Asambleas Vecinales, ocho mil 630 centros electorales serán habilitados en la Consulta Popular Nacional que se celebrará el próximo 23 de noviembre en todo el país; así lo confirmó el ministro para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado.

Recalcó que el 50 % de los proyectos postulados van orientados a atender los servicios públicos de cada comunidad, «el pueblo trabaja mucho para resolver problemas puntuales», puntualizó.

Prado explicó que también serán dispuestas nueve mil 963 mesas de votación y se activarán comisiones electorales con 19 mil 926 miembros de mesa. «Estamos trabajando para que estas elecciones sean donde no haya ninguna novedad, porque estamos generando las condiciones a tiempo y para que cada quien se sienta reflejado e identificado con los procesos», destacó.