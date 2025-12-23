Más de un millón 800 mil emprendedores han sido registrados en el país

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que el Motor de Emprendimiento va rumbo a los dos millones de emprendedores en el país, impulsado por venezolanos y venezolanas.

Uno de los representantes del sector destacó que vienen produciendo pañales, detergentes y todo tipo de artículos que es de la cesta básica. Hasta ahora, la cifra exacta es de un millón 853 mil emprendedores registrados, de los cuales un millón 299 mil han recibido financiamientos.

Este sector productivo manifestó en su ponencia estar “resteado” con la producción nacional. Al respecto, el Mandatario Nacional felicitó la calidad de sus productos; ya que muchos de ellos pueden competir en el mercado internacional.

“El sector emprendimiento puede sustituir una cantidad de cosas que se importan (…) y esa platica no sea para afuera, sino platica que queda adentro generando empleo, generando productos”, destacó el presidente Maduro para mantener la motivación y prosperidad del sector en el venidero año 2026.

F/Prensa Presidencial