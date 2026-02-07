Más del 50% de los circuitos comunales ya han postulado proyectos para la Consulta del 8 de marzo

A pocos días de celebrarse la Consulta Popular Nacional el próximo 8 de marzo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que el proceso de postulación de proyectos avanza con éxito rotundo. En apenas 24 horas desde el inicio de las asambleas, más de la mitad de los 5.336 circuitos comunales del país ya han realizado sus jornadas de base y están cargando sus propuestas en el sistema nacional.

Acompañada por el ministro de Comunas, Ángel Prado, Rodríguez resaltó el carácter democrático y protagónico de este proceso, donde el pueblo decide directamente cuáles son las obras prioritarias para su comunidad. En el circuito comunal Lino de Clemente, por ejemplo, destacó proyectos enfocados en la producción agrícola y el procesamiento de alimentos liderados por organizaciones de base.

La mandataria invitó a todo el pueblo venezolano a sumarse a esta jornada electoral comunal, calificándola como un ejemplo de convivencia democrática y ejercicio soberano. «Nosotros podamos concentrar esfuerzo, esfuerzo y recursos financieros del Estado venezolano, del pueblo venezolano, para atender las vulnerabilidades y que Venezuela resurja, resurja como un país que cuida la paz, que cuida la integración social y que, sobre todo, cuida y anhela la convivencia democrática de nuestro pueblo» concluyó.

Prensa Presidencial