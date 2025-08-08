Más del 80% de los medicamentos consumidos en Venezuela son de producción nacional

El presidente de Conindustria, Tito López, destacó que el 80% de los medicamentos consumidos en Venezuela son de producción nacional, elaborados por grandes empresas farmacéuticas. “Este sector ha mostrado un dinamismo constante en los últimos cinco años, al igual que el sector de alimentos”, afirmó.

En entrevista con el programa «Al Aire», transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), López reiteró que el sector farmacéutico ha experimentado un crecimiento notable durante el primer semestre de 2025, con un incremento acumulado del 23% en unidades, lo que representa aproximadamente 200 millones de unidades distribuidas.

En ese sentido, acotó que en este primer trimestre el sector farmacéutico aumentó su capacidad instalada en un 60%, mientras que el sector de alimentos registró un crecimiento del 48%. En contraste, otros sectores como calzado, textil, madera, químico y autopartes han mostrado mayor volatilidad, afectadas principalmente por el impacto de las importaciones.

López aseguró que el crecimiento de estos sectores se debe principalmente al diálogo entre los distintos actores del sector económico, entre los que mencionó al Ejecutivo nacional, ministerios, alcaldías y gobernaciones, para fortalecer la industria nacional.

“Ha quedado demostrado que el sector empresarial ha depositado su voto de confianza en Venezuela. No hemos parado de producir, seguimos trabajando y aportando al Producto Interno Bruto (PIB) junto al Gobierno. Aún hay aspectos que debemos seguir puliendo y revisando”, expresó.

Al respecto, indicó que con la reciente creación de la Zona Económica Binacional entre Colombia y Venezuela, abre nuevas oportunidades para la reactivación de exportaciones hacia países vecinos y otras naciones de América Latina y el Caribe.

“Vemos con buenos ojos los acuerdos binacionales, siempre que se basen en la reciprocidad, complementariedad, ética y legalidad. Esto puede ayudar a combatir el contrabando y los ilícitos que han afectado la producción nacional”, dijo.

Impulso de las Mipymes

El presidente de Conindustria también destacó la relevancia de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes), que representan el 70% del sector industrial y aportan el 10% del valor de la manufactura nacional. “Es vital seguir desarrollando este segmento, ya que contribuye directamente al fortalecimiento económico del país”, indicó.

Entre las propuestas presentadas por Conindustria para apoyar a las MiPymes se encuentran: acceso a financiamiento especializado, incentivos fiscales y parafiscales, extensión del plazo de declaración del IVA de 15 a 30 días, reducción del encaje legal hasta un 20% para canalizar recursos hacia la producción y el empleo, lo que contribuye a la recuperación económica del país.

