Masiva jornada de reforestación para recuperar espacios degradados en Venezuela

Más de 74 mil plantas fueron sembradas en una jornada masiva de reforestación realizada de forma simultánea este martes a nivel nacional, actividad impulsada por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, poblando así 163,2 hectáreas que permitirán recuperar espacios degradados en todo el país, esto a propósito del 50 aniversario de la Compañía Nacional de Reforestación (CONARE).

En Caracas, se realizó la siembra de 161 Leucaenas, 20 Mangos, 18 Puma laca, 32 de Mamón, 24 Níspero japonés, 10 Aguacate, 55 Apamate, 31 Flamboyan, 7 Samán, 11 Jabillo, 4 Granada, 4 Bucare y más 200 Caro Caro; también se sembraron 3 Caoba grandes y un nogal de Caracas grande, en el Parque Nacional Waraira Repano, específicamente en el sector Catuche, siendo esta una de las zonas protegidas y pulmón vegetal de la capital de Venezuela, en la que participó activamente el ministro Ricardo Molina, quien destacó que fueron sembradas 76 mil especies forestales y frutales en todos los estados del país, plantas que vienen de nuestros viveros.

“Mientras los sionistas lanzan bombas para la muerte, la Revolución Bolivariana lanza bombas (avíos) para la vida, que viva CONARE, 50 años y en Revolución para salvar la vida en el planeta, este es el 5to objetivo histórico del Comandante Hugo Chávez, la Sexta T del presidente Nicolás Maduro y la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, sigamos plantando por todo el país para seguir haciendo Patria”, puntualizó.

En otros estados del país, las jornadas se realizaron con éxito, en Barinas por ejemplo fueron 12 mil 500 plantas entre Teca, Café, Guayaba y Merey en 10 hectáreas ubicadas en el sector Guaimito; asimismo en Monagas, la actividad se desarrolló en el sector Sabana Dos, con 12 mil 500 plantas de Cacao, Jobo, Merey, Guamo y Castaña.

En el estado Cojedes, en el municipio Ezequiel Zamora, fueron 10 hectáreas reforestadas con 5 mil 520 plantas de Caoba, Apamate, Araguaney, Flamboyán, Merey, Semeruco, Níspero, Pomagas y Tamarindo y en Anzoátegui, 4 mil plantas fueron sembradas en 10 hectáreas del sector Canaimita entre Samán, Jabillo, Roble, Cují y Merey.

Finalmente, esta jornada nacional es impulsada por la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, en su Vértice 3 como es Territorio para la Vida y permitió el cultivo de especies autóctonas como Caoba, Bucare, Teca, Café, Apamate, Merey, Guanábana, entre otros, con la participación de más de 500 personas en todo el país, entre el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, CONARE, direcciones estadales, Inparques, Misión Árbol, Bomberos Forestales, Guardaparques y el Poder Popular.

F/Prensa MinEcosocialismo