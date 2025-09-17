Masivas protestas en Argentina y convocatoria urgente de Milei a su Gabinete

Multitudinarias manifestaciones se desarrollan este miércoles en Argentina en rechazo a los recientes vetos presidenciales de Javier Milei sobre leyes vinculadas a la salud pediátrica, el financiamiento de universidades públicas y la distribución de fondos a las provincias.

Desde Paraguay, donde se encuentra de visita oficial, el mandatario convocó a una reunión urgente de su Gabinete a las 16:00, hora local, coincidiendo con el debate en la Cámara de Diputados para revertir las medidas.

Miles de personas marchan hacia el Congreso en Buenos Aires, acompañadas por organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y de profesionales, mientras se replican protestas en Córdoba y otras ciudades del país.

El Ministerio de Seguridad desplegó un amplio operativo con más de mil efectivos en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

La sesión parlamentaria, iniciada al mediodía, incluye además la discusión sobre la distribución de recursos fiscales y la investigación de presuntas irregularidades en torno a la criptomoneda $Libra y el presunto cobro de sobornos en la Presidencia. Se prevé que las deliberaciones se extiendan hasta la madrugada del jueves, en un contexto de creciente movilización social y política.

