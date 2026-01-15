Mayoría de brasileños teme ataque de EEUU tras agresión contra Venezuela

Una reciente encuesta del instituto Genial/Quaest, publicada este jueves, indica que el 58 % de la población brasileña teme que Estados Unidos pueda llevar a cabo en Brasil una intervención similar a la realizada en Venezuela, donde fuerzas estadounidenses perpetraron una agresión que culminó con el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, además de dejar más de un centenar de personas asesinadas.

La institución expuso a la muestra la siguiente pregunta: «Tras la actuación de Estados Unidos en Venezuela, ¿teme que algo similar pueda ocurrir en Brasil próximamente?».

El temor a una posible agresión es más pronunciado entre quienes se identifican con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva: el 74 % de los votantes afines al mandatario dijo tener miedo de una acción parecida. Incluso, 57 % de los simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro que manifestó esa preocupación.

La encuesta también exploró la percepción de los brasileños sobre la acción militar ejecutada por Estados Unidos contra Venezuela. Un 46 % de los encuestados consideró la operación justificada, mientras que el 39 % la desaprobó y un 15 % no expresó una opinión clara.

Este resultado evidencia el impacto de los grandes medios de comunicación y las redes sociales en la formación de la opinión pública, pues amplios sectores de población reciben información fragmentada o distorsionada. La exposición constante a narrativas incompletas o falsas contribuye a normalizar las acciones injerencistas de Washington y a ocultar el historial de intervenciones de EE.UU. contra otros países.

Al preguntarse sobre la postura que Brasil debería adoptar frente a este tipo de situaciones, la mayoría se inclinó por la cautela. El 66 % opinó que el país debería permanecer neutral, mientras que el 18 % consideró que Brasil debería respaldar a EE.UU. Solo el 10 % se manifestó en contra de las acciones estadounidenses, y el 6 % restante no supo qué responder.

La evaluación de la respuesta del Gobierno brasileño ante el episodio también produjo un resultado dividido: el 51 % de los encuestados evaluó como equivocada la postura adoptada por el Ejecutivo, mientras que el 37 % la consideró correcta. El 12 % no se pronunció al respecto.

Según el sondeo, el 40 % de los encuestados no comparte el temor a la agresión estadounidense, mientras que un 2 % restante no supo o prefirió no responder a la pregunta.

F/Telesur