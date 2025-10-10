Mejoran sistema eléctrico en Porlamar con trabajos en el Circuito 09

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) realizó trabajos de mantenimiento en el Circuito 09 de Porlamar, municipio Mariño, con el propósito de mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona.

Las labores incluyeron cambio de elementos, revisión de líneas y supervisión operativa, efectuadas en la calle Igualdad. Con esta intervención se fortalece el sistema de distribución, beneficiando a más de 50 comercios y residencias del estado Nueva Esparta.

Con estas iniciativas, CORPOELEC reafirma su dedicación al desarrollo de la comunidad, garantizando que cada intervención contribuya a una mejor calidad de vida para el pueblo venezolano.

F/Prensa MPPEE – CORPOELEC