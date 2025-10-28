La memoria de los venezolanos y venezolanas que lucharon en la época guerrillera también estará presente en el Cuartel San Carlos

La presencia de quienes lucharon en la época de la guerrilla en Venezuela, estará presente en el Cuartel San Carlos, para nunca olvidar la historia de las luchas que ha librado el pueblo venezolano por la justicia social, soberanía e independencia.

​El Cuartel San Carlos, ahora totalmente refaccionado y reinaugurado como la Casa de Cultura y la Libertad Alí Primera, sede de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, fue la sede de un conversatorio entre el Presidente Nicolás Maduro con algunos de los combatientes guerrilleros que sobrevivieron a la represión y la persecución durante el siglo XX.

“Este cuartel está concebido como un gran museo, un museo vivo, activo y como un gran centro para la cultura, la historia, porque tiene mucho qué decir, mucho qué expresar”, dijo el Mandatario nacional.

Maduro recordó que, también en estas celdas de la Cuarta República, estuvo preso el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías y los protagonistas del Movimiento Bolivariano 200, ya que el cuartel colonial, desde sus inicios, fue una sede de militares del ejército español, para luego quedar convertido durante todo el siglo XX como un sitio de represión y tortura de los gobiernos anteriores.

“Así que en toda la historia que estamos viviendo, a las faldas de la montaña sagrada de Waraira Repano, esto es un punto extraordinario para el recuerdo, la memoria, el combate cultural y sobre todo para la expresión de esta poderosa Gran Misión Viva Venezuela».

Guerrilleros ayer, combatientes siempre

Humberto Vargas Medina y Héctor Rangel, quienes fueron compañeros de celda, agradecieron al presidente Maduro por refaccionar y colocar para la memoria y la cultura estos espacios que anteriormente fueron para la represión. Señalaron que ayer fueron guerrilleros, y hoy aún son combatientes a favor de la Revolución.

Vargas mencionó que ambos son integrantes de la Fundación Almirante Manuel Ponte Rodríguez, y sacó a relucir la propuesta del Comandante Chávez para usar el Cuartel como un museo de la memoria histórica de esos años y propuso rescatar aquella idea. “Esa es una deuda que se tiene con los revolucionarios, porque yo creo muy bien que aquí pueden convivir, porque son memorias los dos, la memoria cultural y la memoria histórica”, manifestó.

“Correcto (…) esa es una propuesta y, en consideración a la propuesta, aquellos que estén de acuerdo con Humberto, hacerlo con la señal de costumbre”, planteó el presidente a los presentes, quienes aprobaron sin dudarlo. “Aprobado, Humberto, se incorporan al equipo directivo”, ordenó el jefe de Estado a la Gran Misión Viva Venezuela, que administrará el antiguo Cuartel San Carlos, hoy Casa de Cultura y Libertad Alí Primera.

T/CO con información de Agencias