Mensaje de Navidad del presidente Maduro: «La paz será nuestro puerto, nuestro destino y nuestra gloria»

El presidente de la República, Nicolás Maduro, dirigió este miércoles 24 de diciembre su tradicional mensaje de Navidad, en el que invitó a los venezolanos a sentirse orgullosos de vivir en un tiempo marcado por retos y oportunidades, al que calificó como “el renacer de Venezuela”.

El mandatario subrayó que la fe ha acompañado siempre al pueblo: “Dios está de nuestro lado, sus pruebas nos han hecho mejores personas y nos han convertido en un mejor país”, afirmó.

Maduro también resaltó que la paz constituye el destino de la nación: “La paz será nuestro puerto, nuestro destino y nuestra gloria”, dijo, al tiempo que definió a Venezuela como una tierra de libertad habitada por hombres y mujeres libres.

El jefe de Estado evocó figuras emblemáticas como José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles, a quienes mencionó como símbolos de sabiduría y patriotismo. Asimismo, destacó que las comunidades y comunas del país hoy tienen voz propia y expresan su identidad a través de cantos y escritos. “Este 2025 ha marcado una nueva era de logros y transformaciones”, agregó.

La primera dama, Cilia Flores, también participó en el mensaje navideño. En sus palabras, resaltó la fuerza de los trabajadores y de la gente humilde que, con fe inquebrantable, construyen el futuro de la patria. “Desde cada rincón de nuestro territorio hasta las costas del Caribe, la Navidad ilumina los corazones con la alegría de los niños”, expresó.

Flores concluyó con un llamado a la fraternidad y a la unión: “Le damos al mundo un mensaje de amor. Venezuela se prepara para recibir al Niño Jesús entre cantos y oraciones”.

T/Yorcellys Bastidas